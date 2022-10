Comediante francês Philippe Lelièvre atua a solo no TEMPO em Portimão

Comediante francês Philippe Lelièvre atua em formato «one man show» no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Um diretor desajeitado à frente de uma trupe de comediantes improváveis tenta montar uma comédia digna de subir a um palco, mas a peça não é engraçada e é aí que começa o riso.

Esta é a premissa da performance «Plus que Givré» («Mais que gelado» em português), que o comediante francês Philippe Lelièvre apresenta no dia 19 de outubro, às 21h00, no Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, a convite da UFE Algarve – Union des Français de l’Étranger apresenta.

Sozinho no palco, Lelièvre, dirigido pela também comediante e realizador de cinema Arnaud Lemort, interpreta, num ritmo infernal, uma série de personagens, cada uma mais gelada que a outra.

Ao longo da sua performance, o ator oferece-nos um verdadeiro turbilhão cenográfico, no qual, mudando gestos, vozes, expressões faciais, atitudes, sotaques ou registo de linguagem, se transforma permanentemente.

Os ingressos custam 25 euros e podem ser adquiridos online em tempo.bol.pt ou na bilheteira do TEMPO, de terça-feira a sábado entre as 13h00 e as 18h00, e na noite do espetáculo, até ao seu início.

A UFE Algarve – Union des Français de l’Étranger pode ser contactada aqui.