Começa hoje o Never Ending Summer, evento organizado pela Marina de Albufeira que promete trazer animação a este espaço até domingo.

Concertos, festa da cataplana, mostras de artesanato e vinhos, feira de arte, regatas de vela, caminhadas, corridas e conferências, é vasto o programa do Never Ending Summer que pretende colocar a Marina de Albufeira no centro das atenções, entre hoje e domingo, 18 de setembro.

João Amaral, administrador da Marina de Albufeira, sublinha a importância deste evento para aproximar a Marina à cidade, «algo que tem vindo a ser reforçado ao longo dos anos»

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, entidade parceira, apoia o conceito e elogia a diversidade de eventos do Never Ending Summer, reforçando que vão ao encontro dos objetivos da autarquia no sentido de dinamizar a atividade económica e a promoção do destino.

O programa conta com dois concertos por noite, com destaque para as atuações de David Carreira, Átoa e Quinta do Bill, que celebram os seus 35 anos.

No capítulo da gastronomia, a Festa da Cataplana vai marcar presença, com os restaurantes convidados a apresentarem a sua variação deste prato tão tradicional.

O público irá votar e no final haverá prémios para a melhor cataplana.

Em paralelo à Mostra de Artesanato, diversos stands serão ocupados por produtores de vinho que proporcionarão vendas de produtos exclusivos e degustações.

A Feira de Arte concentra trabalhos de cerca de uma dezena de artistas num espaço coberto.

O desporto marca presença com a Regata Cidade de Albufeira que se realizará nos dias 17 e 18, assim como a Marcha/Corrida que acontecerá na manhã de domingo, às 9h30.

O espetáculo dos carros clássicos é também parte integrante do Never Ending Summer, com uma exposição ao longo do evento e um desfile por Albufeira também na manhã do último dia do festival.

As conferências são outras das boas razões para uma visita ao Never Ending Summer.

As NES Talks começam hoje com Hélder Nunes, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que fará a análise do ano turístico 2022 e lançará as perspectivas para 2023.

São muitos os motivos para visitar a Marina de Albufeira entre os dias 16 e 18 de setembro. O Never Ending Summer abre portas às 17 horas de dia 16. Nos dias 17 e 18, há atividades durante a manhã e o recinto abrirá às 12 horas.