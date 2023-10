Coletivo JAT – Janela Aberta Teatro inicia tournée internacional em outubro

Outubro abre portas ao último trimestre do ano e abre à digressão internacional do JAT – Janela Aberta Teatro, companhia portuguesa especializada em teatro físico.

A companhia marcará presença em importantes festivais e feiras internacionais de teatro, desde o Chile, Sérvia, Espanha e Indonésia.

O JAT – Janela Aberta Teatro, fundado em 2017, em Faro, pela dupla Miguel Martins Pessoa, ator e encenador algarvio e Diana Bernedo, atriz e encenadora basca, é uma companhia especializada em teatro físico, cujas peças originais vão nestes últimos meses de 2023 circular pelo mundo.

São quatro criações, com três elencos e equipas técnicas distintas que se vão apresentar, desde meados de outubro e até dezembro, em três continentes, quatro países, seis cidades e oito palcos.

O JAT será a única companhia portuguesa a atuar em dois dos mais conceituados festivais internacionais de teatro, a convite dos seus diretores artísticos: o Jakarta Theater Festival, que foi o primeiro festival de teatro da Indonésia, e que este ano contará com a sua 50.ª edição; e o THREE Fest – International Theatre Festival, na Sérvia, que decorrerá em Novi Sad, com um cartaz onde constam alguns dos mais relevantes artistas e companhias mundiais.

A abrir as hostes desta digressão a companhia desloca-se ao Chile para apresentar ainda este mês a peça «Cocktail da Evolução».

Seguir-se-á em novembro a representação de «BullDog» em Cáceres, Espanha, na MAE Agecex – Muestra Ibérica de Artes Escénicas e dias depois na Indonésia no âmbito do 50.º Jakarta Theater Festival, a digressão segue em dezembro com o espetáculo «Asas de Papel» a subir ao palco em três salas de teatro de Madrid, seguindo para a Sérvia, para o THREE Fest – International Theatre Festival em Novi Sad para a representação da peça «Algo de Macbeth».

A terminar a digressão, a companhia fará duas acuações no emblemático Teatro Távora em Sevilha com a peça «Asas de Papel».

Esta digressão é «a consolidação de um longo, consistente e valioso trabalho que o JAT desenvolve na área do teatro físico» e contará com o apoio da República Portuguesa – Cultura I Direção-Geral das Artes (DGArtes), do Instituto Camões e da embaixada Portuguesa em Belgrado.