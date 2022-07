Coletivo JAT estreia BullDog no Teatro das Figuras (Faro)

Máscara e Teatro físico sobem ao palco do Teatro Municipal de Faro.

O Teatro das Figuras, em Faro, recebe na próxima quinta-feira, dia 7 de julho, às 21h00, a estreia de BullDog, a nova criação original do JAT – Janela Aberta Teatro.

Com encenação de Miguel Martins Pessoa e Diana Bernedo, este é um espectáculo sem palavras, de grande exigência física, elegância, precisão de movimento e interpretação, que revela a vulnerabilidade humana numa temática muitas vezes vivida em silêncio.

De forma poética e simbólica, BullDog aborda temas sociais e humanos como o bullying, a amizade, o amor e a família, e promete levar o espectador a uma viagem trepidante, através da vida dos personagens.

A sinopse revela que «o primeiro dia de aulas, depois das férias, é o mote que dá início à peça. Quatro jovens, com personalidades distintas, vivem histórias de amizade, amor e violência, naquele espaço social que marca a nossa adolescência e as nossas vidas: a escola».

«Um espectáculo de máscara expressiva, sem palavras, que combina comédia, drama, reflexão e esperança», interpretado pelos atores André Canário, Diana Bernedo, Fernando Cabral e Tânia Silva. A construção das máscaras ficou a cargo da arquiteta Ambra Zotti, do SuperFlash Sudio.

Criar este espectáculo foi um desafio que o JAT propôs levar a cabo «por sentir que o público merece descobrir e sentir a riqueza e o poder deste tipo de máscara silenciosa, através da qual o jogo é minucioso e objetivo», explicam os responsáveis.

A peça BullDog surge a partir do Ciclo Emergente 2, programa de apoio do Teatro das Figuras e da Câmara Municipal de Faro. Conta também com o apoio do Cineteatro Louletano e da Câmara Municipal de Loulé.