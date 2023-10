Coletiva «Colisor» abre Ciclo Reset.23/24 no Museu Municipal de Faro

Começa agora Reset.23/24, o novo ciclo de exposições da Artadentro no Museu Municipal de Faro, com a coletiva «Colisor».

Inicia agora Reset.23/24, o novo ciclo de exposições de arte contemporânea organizado pela Artadentro em colaboração com o Museu Municipal de Faro, com uma inauguração simultânea de exposições, uma das quais o «Colisor», com o Colectivo Artadentro.

A inauguração será no sábado, dia 21 de outubro, às 18 horas.

«Colisor» acontece com o encontro no Museu Municipal de Faro, de visitantes provenientes de outras galáxias. Estes estranhos seres vêm colocar no mesmo espaço, misteriosos dispositivos estéticos, os quais, reconvertem a radiação em poderosos feixes de energia lumínica. Então, o conjunto destes fluxos fotónicos deslocando-se à velocidade da luz, ao entrechocarem-se poderosamente na mente dos espectadores, vão provocar maravilhosos efeitos irreversíveis.

A ideia subjacente a «Colisor» é a de que, como se verifica em experiências científicas avançadas, certas partículas energicamente lançadas umas contra outras, vêm dar a conhecer novos elementos que até aí apenas se consideravam em potencial.

«Colisor» com curadoria de Susana Rodrigues& Vasco Vidigal, é uma exposição do Colectivo Artadentro, em que participam Ana André, Christine Henry, Daniel Moreira & Rita Castro Neves, Jorge Mendonça, Meinke Flesseman, Miguel Cheta, Paulo Serra, Vasco Célio eVasco Vidigal. Ficará patente até 26 de novembro.

O Museu Municipal de Faro pode ser visitado entre terça e sexta-feira, das 10h00 às 17h30, sábados e domingos das 10h30 às 16h30.