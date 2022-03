Clube Tavira recebe concertos e arte para ajudar a causa ucraniana. Será feita uma recolha de bens à entrada.

O Clube Tavira será palco da ação solidária «All Ukraine – concertos e arte humanitária», marcada para o próximo sábado, dia 12 de março, às 15h00. Este será um evento de concertos e arte promovido pelas associações Ria Inquieta, Plutão de Verão, Rock da Baixa Mar e pelo próprio Clube Tavira, com o objetivo de recolher bens para ajudar a população ucraniana.

Estão previstas as atuações de várias bandas como Carapaus de Corrida, Zico & Isabela, Mamá Suen com Sandrinho do Pan e Ricardo Viegas e Al-Fanfare.

Em leilão estarão obras de vários artistas, incluindo Lis Petersen e Ângelo Gonçalves, bem como fotografias da Casa Andrade.

À entrada será feita uma recolha de bens de primeira ordem para serem entregues à causa solidária.

A iniciativa tem o apoio da Câmara Municipal de Tavira, do Centro de Logística Ucraniano do Algarve «Juntos pela Ucrânia!» e da Associação de Ucranianos do Algarve.

Foto: https://ukrainer.net/ (com autorização para o barlavento).