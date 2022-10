Clube dos Poetas Tortos apresenta-se esta tarde em Albufeira

O Clube dos Poetas Tortos é um plenário literário com de tertúlia e leitura de textos. Estreia hoje às 17 horas no Porto de Abrigo, junto à Docapesca de Albufeira.

Tendo a literatura feminista como mote, a tertúlia contará com a presença da historiadora de literatura feminista Rosa Azevedo, sendo mediada pelo escritor e editor Cobramor. Haverá também uma pequena feira do livro, com especial foco em literatura dentro do tema.

Rosa Azevedo é formada em Literatura Portuguesa e Francesa com curso minor em Literaturas do Mundo e tem mestrado em Edição de Texto.

Tem realizado desde 2007 diversos cursos de literatura portuguesa e hispano-americana, para além de outros trabalhos de produção ligados à literatura, nomeadamente na área do surrealismo e da edição independente. Fundou e foi presidente da Associação Cultural Respigarte e do grupo teatral A Mancha.

É produtora do Reverso – encontro de autores, artistas e editores independentes e do Muito Cá de Casa da Casa da Cultura de Setúbal, para as questões da literatura, onde é também moderadora. É livreira e programadora cultural da Livraria Snob. Mantém o blogue estórias com livros.

Cobramor, pseudónimo de Hugo Filipe Lopes, poeta quase maldito de alma beatnik e inspiração mística, nasceu na década de 1970 numa Lisboa há muito desaparecida e emigrou recentemente para o sul profundo para tentar viver deliberadamente.

Premiado no concurso Lisboa à Letra e mencionado no concurso de poesia da Casa da Moeda, trabalha como copywriter, colunista e escritor para várias publicações e marcas, umas de renome e outras obscuras, por esse vasto universo fora.

Conta com dois livros de poesia editados, um livro infantil e é editor literário e tradutor na Traça, assim como fundador e programador cultural e presidente da associação cultural CAL.