«Clássica em Cacela» apresenta concertos em Cacela Velha e Santa Rita

Música em locais de interesse patrimonial.

O ciclo de concertos «Clássica em Cacela» regressa nos dias 7, 11, 18 e 19 de agosto, às 21h30, com espetáculos intimistas realizados em lugares de interesse patrimonial.

Nesta 11ª edição, a «Clássica» traz dois concertos à igreja de Cacela Velha e dois concertos à Ermida de Santa Rita, sob o tema «Século XX».

Em Cacela Velha, subirão ao palco Pedro Ribeiro Rodrigues (guitarra) e Isabel Vaz (violoncelo), no dia 7 agosto, domingo, e Rui Mourinho (guitarra) e João Lourenço (flauta transversal), no dia 11 agosto, quinta-feira.

Já a Ermida de Santa Rita recebe Teresa Matias (flauta de Bisel) nos dias 18 e 19 de agosto, quinta e sexta-feira.

O ciclo é organizado pelo município de Vila Real de Santo António, em colaboração com a Algartes – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Música Erudita no Algarve, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve.

Os concertos na Ermida de Santa Rita têm entrada livre, enquanto que na Igreja de Cacela Velha é solicitado um donativo.