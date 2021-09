Cine-Caravana CTT mostra «Bem Bom» em Portimão

Iniciativa Cine-Caravana CTT apresenta filme «Bem Bom», de Patrícia Sequeira, em Portimão.

A Cine-Caravana, um projeto que recebeu o apoio Ad Hoc do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), e que estabeleceu uma parceria com os CTT – Correios de Portugal, arrancou no dia 27 de julho em Braga e tem vindo a exibir grandes produções nacionais, em praças e jardins de norte a sul do país, passando por todos os distritos.

A iniciativa, que termina no dia 15 de setembro em Lisboa, «estaciona» no sábado 11 de setembro, às 21h30, na Alameda da Praça da República, em Portimão, para a projeção de «Bem Bom», filme biográfico da autoria de Patrícia Sequeira sobre as Doce, a primeira girl band portuguesa.

Cine-Caravana surgiu das produtoras Pixeladepto e Goodstaff e materializa-se numa caravana, que transporta um ecrã insuflável de cinco metros, projetor e sistema de som, que se instala em qualquer praça criando uma sala de cinema ao ar livre.

Os bilhetes são gratuitos e podem ser levantados na Casa Manuel Teixeira Gomes, de segunda a sexta entre as 09h30 e as 12h30 e das 14h30 às 16h30 e nos postos dos CTT Manuel Teixeira Gomes e Gil Eanes nos respetivos horários de funcionamento.

Em tempos em que é importante manter a distância física, a Cine-Caravana é uma iniciativa que permite às populações locais usufruir de eventos culturais ao ar livre em segurança e de forma gratuita.