Ciclo de caminhadas «Passos Contados» regressa a Cacela e VRSA

Passeios pedestres de interpretação da paisagem «Passos Contados» regressam a Cacela e a Vila Real de Santo (VRSA).

Estão de volta os «Passos Contados», passeios pedestres de interpretação da paisagem em Cacela e Vila Real de Santo.

Nesta 15ª edição, sete passeios temáticos distribuídos entre abril e outubro, propõem novas experiências de interpretação e descodificação das paisagens culturais, seus valores naturais e elementos patrimoniais, no Sotavento algarvio.

Uma forma diferente e estimulante de conhecer o nosso património, conversando com os orientadores dos percursos e numa relação próxima com a natureza.

Este ano, o ciclo começa em em abril, com um percurso sobre fauna e flora nos sistemas dunares de Cacela, orientado pelas biólogas Ana Moura e Paula Moura.

Em maio há uma descoberta de moinhos de água e de vento em Cacela com os historiadores Luís Palma, Catarina Oliveira e a socióloga Susana Araújo.

Em junho, a proposta é um percurso na Manta Rota para conhecer as suas origens, tradições e mudança, orientado pelo arquiteto Carlos Henriques Ferreira e com a participação de pescadores da Praia da Lota.

Em julho serão dados a conhecer os resultados da nova campanha arqueológica no Sítio do Poço Antigo e a presença de muçulmanos e cristãos na Cacela medieval com as arqueólogas Cristina Garcia, Maria João Valente, Patrícia Dores e o antropólogo físico Hugo Cardoso.

Em agosto haverá um passeio ao amanhecer sobre a alfarroba (que incluirá a sua apanha), antigas tradições e perspectivas de futuro guiado pelo produtor João Sol.

Setembro é a vez de descobrir uva, a vinha e a produção artesanal de vinho em Cacela.

O ciclo termina em outubro com um passeio sobre a Carta Topográfica de Sande Vasconcelos, estrutura fundiária e atividades económicas na Cacela de 1775, orientado pelo geógrafo Manuel Rato.

Os percursos realizam-se aos sábados ou aos domingos, entre abril e outubro.

O pontos de encontro é em Santa Rita no CIIPC (antiga Escola Primária), na Manta Rota (em frente ao Antigo Casino) ou Cacela Velha (junto à cisterna), Vila Nova de Cacela (no Largo Manuel Cabanas), consoante o percurso.

Para os passeios diurnos, os participantes devem trazer merenda, cantil com água, calçado confortável, roupa leve, chapéu e protetor solar.

A organização reserva-se o direito de anular a realização de percursos caso se verifiquem condições climatéricas adversas.

As participações são limitadas. Aconselha-se a inscrição com antecedência (com nome e contacto) através de email (ciipcacela@gmail.com) ou por telefone (281 952600).

A participação tem um valor de cinco euros que reverte para os orientadores.

A organização é do Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela – Antiga Escola Primária de Santa Rita.

PROGRAMA

FAUNA E FLORA NOS SISTEMAS DUNARES DE CACELA

Com as biólogas Paula Moura e Ana Moura

3 abril (Domingo); Ponto de encontro: 9h30 na Manta Rota

MOINHOS DE ÁGUA E DE VENTO EM CACELA

Com os historiadores Luís Palma, Catarina Oliveira e a socióloga Susana Araújo

22 maio (domingo); Ponto de encontro: 9h30 em Santa Rita

MANTA ROTA. ORIGENS, TRADIÇÕES E MUDANÇA

Com o arquiteto Carlos Henriques Ferreira e pescadores da Praia da Lota

4 junho (sábado); Ponto de encontro: 9h30 na Manta Rota

MUÇULMANOS E CRISTÃOS EM CACELA MEDIEVAL: OS RESULTADOS DA CAMPANHA ARQUEOLÓGICA

Com as arqueólogas Cristina Garcia, Maria João Valente, Patrícia Dores e o antropólogo físico Hugo Cardoso

9 julho (sábado); Ponto de encontro: 18h00 em Cacela Velha

A ALFARROBA. ANTIGAS TRADIÇÕES E PERSPECTIVAS DE FUTURO

Com o agricultor João Sol

21 agosto (domingo); Ponto de encontro: 07h00 em Santa Rita

A UVA, A VINHA E A PRODUÇÃO ARTESANAL DE VINHO EM CACELA

Com o Engenheiro David Santo e o produtor Luís Augusto Rosa

17 setembro (sábado); Ponto de encontro: 09h30 em Santa Rita

A CARTA TOPOGRÁFICA DE SANDE VASCONCELOS. ESTRUTURA FUNDIÁRIA E ACTIVIDADES ECONÓMICAS NA CACELA DE 1775

Com o geógrafo Manuel Rato

9 outubro (domingo); Ponto de encontro: 9h30 em Cacela Velha