Choque Frontal ao Vivo da rádio Alvor FM regressa ao TEMPO

Choque Frontal ao Vivo regressa ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão esta quinta-feira, dia 28 de setembro.

A caminho do seu sétimo ano de vida, o programa Choque Frontal ao Vivo regressa ao Pequeno Auditório do Teatro Municipal de Portimão, dia 28 de setembro, às 21 horas, com Khiaro, um artista em ascensão no panorama musical português. O Khiaro vem desenvolvendo, passo a passo, a sua carreira num percurso seguro e de grande qualidade.

Depois do lançamento de «Sei que Errei», a canção «Aquelas Madrugadas» integra a banda sonora da telenovela «Festa é Festa» da TVI, desde a primeira série desta telenovela estreou recentemente a música «Sinais» num dueto com João Pedro Pais.

No dia 19 de outubro será a vez de Inês Meneses. Faz rádio desde os 16 anos e escreve também. É desde 2004 autora do programa de entrevistas «Fala com Ela», primeiro na Radar e atualmente na Antena 1.

Também na Antena 1, está no programa PBX, com Pedro Mexia, numa parceria com o jornal Expresso, e desde 2008 no programa O Amor É, ao lado do psiquiatra Júlio Machado Vaz, com o qual publicou, em 2018, pela Contraponto, um livro com o mesmo nome.

Já nesse ano tinha publicado, pela Abysmo, o pequeno livro «Amores (Im)Possíveis», com ilustrações de Tiago Galo.

Em 2020, publicou, primeiro em edição de autor e depois na Contraponto, «Caderno de Encargos Sentimentais», já na 6.ª edição. Escreve crónicas desde final de 2020 no Público online.

A 16 de novembro chegam os Recante. A banda formada por Luís Caracinha e Maria João Jones que parte do cancioneiro tradicional alentejano, em particular do cante, para explorar novas abordagens sonoras. A adição do universo eletrónico ao cante é o grande desafio.

A grande novidade chega a 25 de novembro com um Choque Frontal ao Vivo no Teatro Mascarenhas Gregório em Silves.

Este programa de rádio que tem a sua residência no TEMPO em Portimão, mas que tem como ambição desde o inicio, levar o conceito a toda a região algarvia, inicia em Silves uma série de programas que pretende fazer noutras cidades algarvias e que serão agendados para 2024.

A banda escolhida foram os Adiafa. Uma data redonda para comemorar, novos disco, dois novos membros e os seus 25 anos de existência e 21 anos do lançamento do seu grande sucesso, «As meninas da ribeira do Sado».

O ano de 2023 não termina sem o Choque Frontal ao Vivo voltar ao pequeno Auditório do TEMPO para receber no dia 13 de dezembro, Marc Noah, a mais recente revelação da música produzida no Algarve. Depois de anos a tocar covers para os turistas, sem se sentir plenamente realizado, Marc Noah começou a preparar seu primeiro trabalho discográfico, já apresentado no esgotado Cineteatro Louletano, na noite branca de Loulé e no Festival F.

Em 2024 este programa de rádio da Alvor FM, apresentado por Júlio Ferreira e Ricardo Coelho, comemora o seu sétimo aniversário com muitas novidades e uma agenda preenchida até maio, com convidados surpreendentes.