Cherry e a Orquestra de Jazz do Algarve atuam em Portimão

Teatro Municipal de Portimão recebe a cantora Cherry e a Orquestra de Jazz do Algarve para um espetáculo imperdível.

O grande auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão será palco na noite de 15 de julho de um espetáculo que juntará a cantora Cherry à Orquestra de Jazz do Algarve, com início marcado para as 22h00.

Os espetadores terão a oportunidade de apreciar um repertório que funde diversas linguagens musicais, do pop, ao soul e ao reggae, na roupagem que só uma orquestra jazzística poderá proporcionar, a que acresce a inconfundível voz de Cherry.

A jovem cantora dispensa muitas apresentações e vem alcançado algum destaque no panorama nacional devido à sua versatilidade, tendo participado na gravação do disco «Liberdades» com a Orquestra de Jazz do Algarve, que produz o espetáculo marcado para o TEMPO, onde serão interpretados temas como «Sir Duke», «I Heard It Through The Grapevine» ou «Belief», entre outros.

Os ingressos, ao preço unitário de 10 euros, estão à venda online e na bilheteira do TEMPO, aberta de terça-feira a sábado entre as 13h00 e as 18h00, o único local onde poderão ser adquiridos os bilhetes de mobilidade reduzida.