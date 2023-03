Centro Cultural de Lagos com teatro, música e arte ao longo de março

No mês em que se celebra o teatro, o Centro Cultural de Lagos apresenta uma programação forte recheada de teatro, música e arte.

No mês em que se celebra o teatro, o Centro Cultural de Lagos apresenta uma programação forte para este mês que passa por essa arte, mas também por espetáculos musicais e exposições. Pedro Giestas, Luísa Sobral, Rem Urasin e José Pedro Gomes são alguns dos nomes que passarão pelo Auditório Duval Pestana.

Logo no dia 4, o Teatro do Invisível apresenta a peça «A Visita». Pedro Giestas interpreta um «homem do campo», usando a memória da cultura do mundo rural e o poético do popular através da ficção do teatro contemporâneo.

De regresso a Lagos (10 de março), Luísa Sobral abre as portas ao pop solar e a um tom mais luminoso com «DanSando», o seu sexto álbum de originais, mantendo as influências do jazz. Produzido pelo vencedor de um Grammy Latino, Tó Brandileone, o disco foi gravado entre Lisboa e São Paulo.

Habituado a dar música por todo o concelho, o ciclo de concertos Sons ao Crepúsculo (associação Impacto Ímpar) vai presentear-nos em março com dois espetáculos – «Piano a 4 mãos», com Ana Tejado e Irina Mamrici (11 de março), e «Concerto de Piano Solo», com o aclamado músico Rem Urasin (19 de março).

Pelas mãos da associação Questão Repetida e dos alunos que integraram o projeto, a 18 de março chega «Seres de Reflexo», espetáculo de arte participativa multidisciplinar que abraça a música, teatro e artes visuais e que aborda temas como o autoconhecimento, a consciência do outro, bem como a nossa própria probidade.

O dia 24 será dedicado ao ator Ruy de Carvalho que, aos 96 anos, é o segundo mais velho do mundo em atividade e o primeiro em Portugal. Para além de apresentar pessoalmente a sua exposição «Retratos Contados» (patente na Sala de Exposições 0 de 14 de março a 15 de abril), será o protagonista da tertúlia sobre envelhecimento ativo pelas 17h00 e da emotiva peça «Ruy – A História Devida» pelas 21h30 no auditório.

Para finalizar o mês em beleza, o que se quer é humor! Aldo Lima, Inês Castel-Branco, Inês Sá Frias e José Pedro Gomes integram o elenco de «A Estudante e o Sr. Henrique» (31 de março), uma comédia enternecedora sobre a fragilidade dos laços familiares em que seguimos a história e peripécias de um septuagenário mal-humorado que aluga um dos seus quartos a uma jovem estudante de escassos recursos.

Patentes até 6 de maio, pode também visitar gratuitamente as duas exposições em curso – «Passo a Passo», do artista local A. Pedro Correia (Sala de Exposições 1), e «D. Sebastião na História da Lagos» (Sala de Exposições 2), uma mostra dos trabalhos de pintura participantes no concurso alusivo aos 450 anos da Elevação de Lagos e Cidade.

Os bilhetes dos espetáculos estão à venda na recepção do Centro Cultural de Lagos ou através da Ticketline. Consulte a nossa agenda completa aqui ou aqui.