CCDR Algarve celebra 25 de Abril com exposição de cartazes

Exposição surge em Faro numa colaboração da CCDR Algarve com a Associação 25 de Abril.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em colaboração com a Associação 25 de Abril, assinala a comemoração do dia 25 de Abril, Dia da Liberdade em Portugal, com a inauguração da exposição «Abrir Abril», na segunda-feira, dia 18 de abril, às 17 horas.

Fotografias, cartazes, primeiras páginas de jornais, fotografias e notícias censuradas integram a mostra constituída por 18 cartazes, que revisita momentos essenciais da Revolução dos Cravos.

Em paralelo, na área multimidia da sala de exposições da CCDR Algarve serão exibidos documentários evocativos.

O acesso à exposição é gratuito e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 17h00.

As visitas de grupos e de estudo de escolas estão sujeitas a marcação prévia.

A iniciativa estará aberta ao público todos os dias úteis até 2 de maio.