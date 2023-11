Catálogo da exposição «Entre as linhas de pescar e de tecer» lançado em Portimão

Catálogo da exposição «Entre as linhas de pescar e de tecer» patente no Museu de Portimão vai ser lançado domingo, dia 3 de dezembro.

A mostra «Entre as linhas de pescar e de tecer», de Conceição Abreu, continua patente até 3 de dezembro no Museu de Portimão, data em que será lançado o catálogo desta exposição, em cerimónia marcada para as 17h00 e com a presença da artista.

O catálogo contém informações sobre cada composição da artista plástica, que estabelece nos seus trabalhos de diferentes tipologias uma interessante proximidade e um espaço de reencontro entre elementos da realidade piscatória e marítima, destacando as redes de pesca e, simultaneamente, as linhas de uma renda mais contemporânea, com que liga, constrói e apresenta um «novelo» estético e artístico que propõe leituras e simbolismos plurais.

Através das criações reunidas, Conceição Abreu sugere um novo olhar, recordando o seu percurso de memórias têxteis, tricotadas e herdadas no seio familiar, tornado presente numa renovada incorporação e entrelaçamento com outros usos, práticas e sentidos.

Sob curadoria de Sofia Marçal, a mostra recentemente exposta foi idealizada com o propósito de criar, numa perspectiva contemporânea, um diálogo com a coleção etnográfica do Museu de Portimão e a história da pesca ligada à cidade, podendo ser considerada quase uma exposição retrospectiva, onde a leveza das obras se enquadrou numa narrativa poética expandida no tempo.

Os trabalhos, onde as linhas de pescar e de tecer se encontram, refletem o compromisso da artista na busca pelos limites dos materiais e das matérias, concretizando-os em obras de arte e conferindo-lhes imortalidade.

Segundo Conceição Abreu, «ligada às povoações do litoral com atividade piscatória, emergem as noções de viagem e de lugar, que aqui se desenvolvem na sua ligação e entretecimento, tendo como imagem as linhas que as unem e entrelaçam», de onde as peças expostas resultam, «através dos cruzamentos com os quais se formaram tessituras e malhas».

Nascida em Sintra no ano de 1961, Conceição Abreu é artista plástica e investigadora, estando representada em diversas coleções na França, na Austrália e em Portugal.