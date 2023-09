Castro Marim: Revelim de Santo António vai ser palco de Gala de Dança

O Revelim de Santo António, em Castro Marim, vai acolher, no dia 16 de setembro, uma Gala de Dança, com a participação de duas escolas.

O Revelim de Santo António, em Castro Marim, vai acolher, no sábado, dia 16 de setembro, uma Gala de Dança que visa promover o gosto pela expressão artística através da demonstração dos benefícios, físicos e mentais, associados à prática.

Neste espetáculo vão participar duas escolas de dança, as ARUTLA, de Altura, e as «Super Flash», de Caldas da Rainha, que vão apresentar as diferentes coreografias, de vários escalões etários, numa combinação única de música, luz e movimento.

A Gala de Dança é uma iniciativa da Câmara Municipal de Castro Marim e tem como objetivo, a valorização e reconhecimento do trabalho que estas escolas desenvolvem com os jovens do território.

A Gala de Dança no Revelim de Santo António está aberta a toda a população e tem entrada livre.