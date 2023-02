Castro Marim promove workshop de artes documentais «Resgatar Memórias, Inscrever Memórias» com o Teatro do Vestido.

No âmbito da curadoria artística da Companhia Teatro do Vestido, parceira do projeto Particular Universal, Castro Marim vai acolher, de 13 a 17 de fevereiro, o Workshop de Artes Documentais «Resgatar Memórias, Inscrever Memórias».

O Teatro do Vestido tem estado no concelho de Castro Marim em observação, escuta e estudo desde março de 2022.

Procurando mapear o território, as pessoas e as suas histórias, a Companhia deseja contribuir para um arquivo comunitário de memórias «pequenas e esquecidas», acompanhando o esforço das associações locais nesse sentido.

A formação «Resgatar Memórias, Inscrever Memórias» inscreve-se neste projeto de contributo para a autorreflexão artística sobre o território.

Ao longo de cinco dias, na Biblioteca Municipal de Castro Marim e em horário pós-laboral, a equipa do Teatro do Vestido, acompanhada pela historiadora Alice Samara, irá acompanhar os trabalhos e apoiar o desenvolvimento de objetos artísticos, inspirados pela observação etnográfica, recolha de histórias de vida, objetos, documentos ou memórias.

A formação partilha com os participantes várias metodologias e ferramentas utilizadas pelo Teatro do Vestido na sua prática de criação artística ao longo dos últimos 20 anos, nomeadamente no campo do teatro documental, acompanhada de uma incursão teórica e prática sobre as metodologias da história oral.

As inscrições estão abertas até ao dia 10 de fevereiro através de email (geral@teatrodovestido.pt).