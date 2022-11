Castro Marim mostra o impacto da Grande Guerra no Baixo Guadiana

Mercado Local de Castro Marim acolhe Exposição Documental e Museológica sobre a Grande Guerra e o impacto na região do Baixo Guadiana.

No âmbito das comemorações do centenário da Grande Guerra (1914-1918), que mais tarde passou a ser designada por Primeira Guerra Mundial, o Mercado Local de Castro Marim acolhe, a partir de sexta-feira, dia 11 de novembro, uma exposição documental e museológica sobre «A Grande Guerra e o Impacto na região do Baixo Guadiana».

O trabalho apresentado, desenvolvido pelo Núcleo de Vila Real de Santo António da Liga dos Combatentes em articulação com a Junta de Freguesia e o município de Castro Marim, expõe alguns dos aspetos que atingiram o quotidiano da região do Baixo Guadiana, durante e após o final do conflito, revelando aspetos menos conhecidos ou relegados para segundo plano.

«A Grande Guerra e o Impacto na região do Baixo Guadiana» traduz-se num importante contributo à narrativa sobre este período dramático da nossa história e à forma como influenciou a cultura e a identidade do território raiano.

A exposição poderá ser visitada até 30 de novembro, todos os dias entre as 09h00 e as 13h00 e as 14h30 às 17h30.