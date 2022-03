Castro Marim, Loulé e Silves assinalam o Dia Mundial da Poesia

Dia Mundial da Poesia celebra-se na próxima segunda-feira, dia 21 de março, e os municípios de Castro Marim, Loulé e Silves têm várias propostas para assinalar a efeméride.

Assim, a Biblioteca Municipal de Castro Marim vai receber no domingo, dia 20 de março, às 16h30, o espetáculo «Fernando Pessoa(s)», um projeto que promete cruzar a literatura e o teatro enquanto viaja pela obra do mais universal poeta português.

A partir da «Mensagem» e de outros textos de Fernando Pessoa, o espetáculo-leitura procura levar o público para uma reflexão sobre o passado e o presente, «tentando encontrar um sentido para o glorioso passado de Portugal e a nação decadente do tempo de Pessoa, que no fundo faz a ponte para os nossos dias».

A inquietação, o inconformismo, o sonho e a realidade, o amor, a busca e a mudança, temas tão próprios da condição humana e tão presentes na obra de Pessoa, vão também ser trazidos a palco numa criação artística que reúne poesia, dramaturgia e encenação.

O espaço cénico e o ambiente sonoro são construídos a partir da reutilização de objetos de uso quotidiano, que adquirem novas funções e as novas tecnologias são colocadas ao serviço da criação artística, valorizando as suas potencialidades criativas.

Em Loulé, as comemorações têm lugar no sábado, dia 19 de março, às 21h00. A Biblioteca Municipal recebe um recital de André Gago, num «momento de rara e fresca beleza lírica e musical com um depurado sentido estético».

André Gago estreou-se como ator em 1984. Criou o Teatro Instável em 2004, onde encenou e atuou. A Commedia dell’Arte, descoberta na companhia Meia Preta, e a sua paixão pela máscara, levaram-no a estagiar com Ferrucio Soleri no Piccolo Teatro di Milano.

Ensina Técnica da Máscara em inúmeros cursos e workshops, e a partir da sua coleção de máscaras portuguesas tem realizado diversas exposições pelo país.

Adaptou Jorge de Sena e Aquilino Ribeiro para o palco, e traduziu e encenou «A Orquestra», de Jean Anouihl, e «Hamlet», de William Shakespeare, entre muitas outras adaptações e criações próprias.

Com o conto «O Circo da Lua», publicado em 2001, recebeu o prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores. Já em 2010 publica «Rio Homem», obra finalista do prémio Leya e do Prémio PEN Clube Portugal para Primeiro Romance.

Integra atualmente quatro formações musicais com espetáculos de poesia e, paralelamente, realiza inúmeros recitais poéticos nos mais variados formatos. Tem uma vasta experiência como ator em televisão. Atuou de forma mais pontual, no cinema.

O ator estará acompanhado por Emanuela Nicoli, que fará chegar a leve e etérea musicalidade da Harpa. Destinado ao público em geral, este evento tem entrada livre.

Já em Silves, as comemorações centram-se nas ruas da cidade, que na segunda-feira, dia 21 de março, vão «encher-se de poesia».

O recital de poesia algarvia, com acompanhamento musical, «A Ilha Fria», tem início às 10h00, no Largo do Município, percorrendo a Rua Samora Barros, a Rua 5 de Outubro, a Rua Elias Garcia e a Rua João de Deus. Cada espetáculo tem a duração aproximada de 15 minutos.

A poesia vai estar no ar com a revisitação dos poemas «A Primavera», de Ibn Darraj al Qastalli, «Evocação de Silves», de Al-M’utamid, «Eu poeta me confesso», de João Braz, «Liberdade», de Nuno Miguel Neto, «Minha Terra», de Cândido Guerreiro, «É isto o amor», de Nuno Júdice, «Rua do Mar», de António Pereira e «Nesta Hora», de Sophia de Mello Breyner, com a participação dos declamadores Zacarias Pinheiro e Nuno Miguel e ainda de Arsénio Martins, na guitarra.