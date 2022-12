Castelo de Paderne terá segunda fase da reabilitação em 2023

A empreitada de conservação e restauro dos módulos de taipa Almóada do Castelo de Paderne avança em janeiro de 2023.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, recebeu nos Paços do Concelho, na passada terça-feira, dia 13 de dezembro, a Diretora Regional da Cultura do Algarve, Adriana Nogueira e a representante da empresa responsável pela obra referente à empreitada de conservação e restauro dos módulos de taipa Almóada do Castelo de Paderne, para a assinatura do respetivo auto de consignação.

Trata-se da segunda fase das obras de restauro e deverão começar no início do próximo ano, em janeiro de 2023, e têm a duração de oito meses, garantindo a recuperação, tanto por dentro como por fora, de parte da muralha virada a nordeste em frente à torre albarrã e da porta de entrada em cotovelo.

A obra, cujo valor global é de 591.190,00 euros, chega agora à segunda fase, depois de terminado o projeto de conservação da torre albarrã (primeira fase). A Câmara Municipal comparticipa em 40 por cento do valor da empreitada, ou seja, em cerca de 210 mil euros.

O castelo de Paderne é um imóvel de interesse público pelas suas características, soluções arquitetónicas e singularidades de uma fortificação construída num período muito conturbado da História.

O monumento tem revelado importantes descobertas que contribuem para o conhecimento do período islâmico, como por exemplo, o facto de todo ele ter sido resultado de um projeto urbanístico previamente desenhado e definido, estruturado a partir de uma rua principal, a partir da qual partiam outras ruas secundárias paralelas entre si, com um complexo sistemas de escoamento das águas pluviais e residuais, estando as antigas casas muçulmanas organizadas em quarteirões, com caraterísticas arquitetónicas da casa mediterrânea.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira frisa que «este é um investimento feito no sentido da conservação do património material concelhio, imprescindível, tendo em conta a relevância histórica e cultural do Castelo para a autarquia».

José Carlos Rolo sublinha, igualmente, a nomeação de Paderne como Aldeia de Portugal.