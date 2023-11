Casa-Museu José Pinto Contreiras mostra «Escritos na Paisagem»

Associação Casa-Museu José Pinto Contreiras apresenta «Escritos na Paisagem», em Gorjões, dias 17 e 18 de novembro.

A Associação Casa-Museu José Pinto Contreiras apresenta, nos Gorjões, concelho de Faro, os resultados da Residência Artística Escritos na Paisagem, nos dias 17 e 18 de novembro.

Este projeto de residência e intervenção artística, em parceria com a artista Sofia Guerreiro, desenvolveu-se na Rota dos Poços nos Gorjões, e pretendeu registar e valorizar a importância decisiva das memórias do uso da água dos poços da Estrada da Fonte da Murta, entre o lugar do Alto e o Poço da Nora.

Na primeira fase, em junho e julho, «procedemos ao registo áudio e vídeo de memórias antigas da água, junto de atuais e antigos habitantes da freguesia de Santa Bárbara de Nexe, que serviu de base aos estudos do processo de experimentação da intervenção artística», realizados em agosto na Galeria do Alto.

Na segunda fase, em setembro e outubro, o trabalho artístico ganhou a sua indispensável dimensão educativa com a participação das turmas do 3.º e 4.º ano da Escola Básica de Santa Bárbara de Nexe, que incluiu uma visita de estudo à Rota dos Poços e um conjunto de dinâmicas educativas e artísticas na Escola.

Assim, em novembro, na sexta-feira, dia 17 de novembro, às 10h00 será apresentado o filme do processo da residência, seguido da mostra dos trabalhos artísticos realizados pelos estudantes, dispersos ao longo do percurso da Rota dos Poços e que contará com a presença das turmas e seus professores.

No sábado, dia 18 de novembro, a partir das 15h00, decorre a apresentação da instalação artística de Sofia Guerreiro – Escritos na Paisagem, que inclui filme e mostra de imagens do processo de residência, desenhos preparatórios da instalação e poemas sobre a água, de autores da Poesia 61, ditos por Tápê e Sérgio Contreiras.

No final será servido um beberete.

Ficha técnica

Artista residente: Sofia Guerreiro

Coordenação executiva: Helder Raimundo

Supervisão artística: Adão Contreiras

Colaboração: Coletivo Mulheres do Alto | Adolfo Pinto Contreiras

Apoio: Câmara Municipal de Faro | Projeto Cultural-Apoio ao Associativismo

Parceiro principal: Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe

Parceiros: Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa | Centro Cultural e Social da Paróquia de Santa Bárbara de Nexe.