Casa Manuel Teixeira Gomes mostra fotografia e pintura

Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, recebe em setembro exposições de fotografia e de pintura.

A Casa Manuel Teixeira Gomes vai inaugurar a partir das 15h30 do dia 2 de setembro uma exposição coletiva com trabalhos do fotojornalista Marques Valentim, sob o tema «Salgueiro Maia, o rosto da revolução» e diversas pinturas de São Passos, com o título «Rainha da Cor», as quais poderão ser vistas até 30 de setembro.

Marques Valentim nasceu em Cascais em 1949 e concluiu o curso de Fotografia e Cinema nos Serviços de Cartografia do Exército, tendo cumprido o serviço militar obrigatório em Moçambique, como furriel miliciano foto cine.

Logo após o 25 de Abril de 1974, enveredou pelo fotojornalismo, iniciando o seu trabalho na Agência Europeia de Imprensa, a que se seguiram passagens pelos jornais «Correio da Manhã, do qual fez parte da equipa fundadora, «A Luta», «Portugal Hoje», «Off-Side» e «Comércio do Porto», entre outros trabalhos.

Autor da fotografia escolhida por Pedro Adão e Silva – enquanto presidente das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril – para homenagear o «militar que dá rosto à revolução», a exposição de Marques Valentim que poderá ser vista na Casa Manuel Teixeira Gomes apresenta como temática Salgueiro Maia, seu herói, com imagens da vida do Capitão de Abril e da sua vila natal, Castelo de Vide, onde se encontra sepultado e onde deixou obra.

Já a artista São Passos, sua esposa, patenteia em cada quadro uma maturidade de temas e de técnicas plásticas que cativam o mais indiferente, variando entre os estilos naif e abstrato, nos quais dominam o policromático.

Nascida na cidade moçambicana da Beira em 1949, o sangue ardente algarvio dos seus antepassados e a alma africana que a robusteceu, fundiram-se numa criatividade crescente, que agora poderá ser apreciada em Portimão.

Com iniciação artística nas vertentes da escultura e da cerâmica, expôs em Moçambique, África do Sul e Malawi, antes de se mudar para Portugal em 1976, onde se dedica, entre outras atividades criativas, à ilustração de capas para livros infantis.

Em 2012 foi reconhecida pelo Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora e pela Associação Lusófona, Desenvolvimento, Cultura e Integração, pelo «prestígio que granjeou nas artes plásticas e pelo seu grande contributo para o enriquecimento e divulgação da cultura moçambicana».