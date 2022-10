Casa da Cultura de Loulé acolhe Mostra de Cinema Documental

A Mostra de Cinema Documental vai passar por vários pontos de Loulé e Faro com longas-metragens sobre as Memórias e Etnografia do Algarve.

A Associação Casa-Museu José Pinto Contreiras (ACMJPC) está a desenvolver, durante o mês de outubro, a «Mostra de Cinema Documental e de Ensaio: Memórias e Etnografia do Algarve», um projeto em parceria com a Casa da Cultura de Loulé e a Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve.

A segunda sessão desta Mostra está planeada para o próximo sábado, dia 8 de outubro, na Casa da Cultura em Loulé, às 18h00, com entrada gratuita e a presença dos autores dos filmes: «Cândido Guerreiro, o poeta de Alte» (Jorge Graça); «Caminhos do teatro» (António Clareza); «Ficção louletana» (António Clareza); e «Os subterrâneos da pele» (Adão Contreiras).

De acordo com a organização, esta é uma «excelente oportunidade para relembrar os primórdios do Teatro Análise de Loulé, as experimentações do Teatro Laboratório de Faro e as narrativas ficcionais de jovens louletanos nos anos 1980».

O objetivo desta Mostra é o de divulgar a filmografia de caráter etnográfico e documental, de autores amadores e semiprofissionais que documentaram o Algarve nas suas diversas facetas sociais e culturais.

Com este projeto a ACMJPC pretende constituir um espólio fílmico com vista à criação de um Centro de Documentação de Cinema Etnográfico no sul do país, em formato digital.

A programação prossegue, depois, no Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, entre os dias 14 e 28, sendo que ainda regressa à Casa da Cultura de Loulé, no dia 15.

Em Faro, o Club Farense acolhe o projeto no dia 16 e a Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe no dia 29.

Todas as sessões têm a duração de 60 minutos e decorrem às 18h00 ou às 21h00 com a presença dos autores: Adolfo Pinto Contreiras, Adão Contreiras, Jorge Graça, António Clareza e Helder Raimundo.

Para mais informações, basta visitar o sítio da Internet, contactar via telefone (967 903 433 / 965 705 909), ou e-mail (associacaocmjpcontreiras@gmail.com).