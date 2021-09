Casa André Pilarte mostra «Bartlebyana ilustrada»

«Bartlebyana ilustrada»: texto e imagem acompanham nova exposição no centro de Tavira.

A Casa André Pilarte, no coração de Tavira, apresenta o projeto artístico «Bartlebyana ilustrada» da jovem ilustradora Inês Viegas Oliveira que tem como inspiração as imagens do mais recente livro do escritor argentino Mariano Alejandro Ribeiro. A mostra está patente a partir de hoje e até 15 setembro.

A Casa André Pilarte abre portas para mostrar cerca de 15 ilustrações de Inês Viegas Oliveira, inspiradas no livro Bartlebyana, de Mariano Alejandro Ribeiro, editado pela Língua Morta em 2020.

A premissa deste livro de contos é dar uma reviravolta às biografias de vários autores clássicos da literatura mundial, explorando os limites da leitura e do que se entende por herança literária.

A ideia é agora continuada pela ilustradora nesta nova exposição.

«O meu trabalho visual parte sempre de ideias em texto. É um desafio criar imagens que consigam não só complementar as palavras como também acrescentar algo de novo a quem vê e lê» diz Inês, natural de Tavira e uma das vozes emergentes no mundo da ilustração.

O trabalho de Inês, de 26 anos, já foi escolhido para figurar na Feira Internacional do livro Infantil de Bolonha, o maior evento europeu dedicado ao tema, tendo também exposto em lugares como o Itabashi Art Museum de Tóquio, no National Changhua Art Center de Taiwan, na O! Galeria do Porto e na Casa das Artes de Tavira.

A artista regressa agora à sua cidade para apresentar esta colaboração com Mariano Alejandro Ribeiro, autor vencedor do prémio Novos Talentos Fnac em 2018 e com outros reconhecimentos ao seu trabalho literário em Espanha e na Argentina.

«Desta vez serão os textos a acompanhar as imagens», diz o escritor, «o que serve para ambos ganharem significados diferentes daqueles que a Inês e eu propusemos inicialmente».

Com entrada grátis e apoio da Câmara Municipal de Tavira, a exposição pode ser visitada na Casa André Pilarte todos os dias, de 3 a 15 de Setembro, das 19 às 23 horas.