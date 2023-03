Carlão é cabeça de cartaz de mais um Albufeira Sea Fest

Albufeira Sea Fest está de regresso para animar as férias da Páscoa com Carlão como cabeça de cartaz, dias 7 e 8 de abril.

As férias escolares da Páscoa estão aí à porta e, à semelhança do ano passado, o município de Albufeira e a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água prepararam um programa recheado de atividades destinadas aos jovens e às suas famílias, onde não falta o desporto, a animação, os jogos tradicionais, insufláveis, atividades de educação ambiental, malabarismo e espetáculo de fogo, as bandas preferidas dos jovens, sem esquecer os artistas da terra, DJ e muito mais.

Carlão, o vocalista dos Da Weasel, também conhecido como Pacman, é o cabeça de cartaz do evento, que este ano tem, também, como novidades um circuito de Street, com uma extensão de 30 metros, onde vai ser possível ver demonstrações dos melhores atletas de Skate, BMX e Patins em Linha. No sábado, há também a destacar a homenagem a Pedro Martins Lima, considerado o pai do Surf em Portugal, falecido recentemente aos 92 anos.

Este ano, como a Páscoa é mais cedo, o Albufeira Sea Fest está marcado para sexta-feira, dia 7 e sábado, dia 8 de abril, na Praça dos Pescadores, entre as 9h00 e as 23h00, naquele que vai ser um fim-de-semana de muita alegria e diversão.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira sublinha que após o sucesso alcançado na primeira edição, o Albufeira Sea Fest já é considerado um «evento-âncora» nesta altura do ano, à semelhança da Festa do Basquetebol Juvenil, o maior evento do Basquetebol federado nos escalões Sub-14 e Sub-16 a nível nacional, que este ano se realiza de 11 a 16 de abril.

«Albufeira tem um bom clima, boa gastronomia, excelente oferta hoteleira, gente hospitaleira, ou seja todas as condições para receber quem nos visita; situação que queremos potenciar com esta grande festa que tem por objetivo transformar Albufeira no principal destino nacional para as férias da Páscoa», refere José Carlos Rolo.

Cristiano Cabrita, vice-presidente do município e vereador responsável pelo pelouro da Juventude, corrobora a opinião do presidente e realça que esta edição é uma aposta forte, não só ao nível das atividades desportivas que incluem aulas, demonstrações e competições, que trazem a Albufeira os melhores atletas nacionais de Skate, BMX e Patins em Linha, mas também iniciativas cívicas e de educação ambiental, o Sorteio Solidário Skate Surf The Wave e um programa de animação ao gosto de todos, com destaque no primeiro dia, (7 de abril) para a atuação de Daniel Vargas (The Voice), Quiassaca & Wavy, Associação LUEL, Bem & The Pirates, malabarismo e espetáculo de fogo por Jéssica Barreto, Élio, Os Subtil e Dj Puentes.

No sábado (dia 8), a animação começa com dança SOUL, a que se seguem os concertos com Britexx, Pachá, Hinge, No Time To Waste e o grande destaque da noite vai para a atuação de Carlão, marcada para as 21h00. A fechar o programa a atuação Back 2 Back com os Dj Zé Black e China.