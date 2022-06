Carla Pontes apresenta «O Mar em Mim» em Lagoa

Primeiro álbum a solo da artista.

O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe no dia 30 de julho, às 21h30, o lançamento do primeiro álbum a solo de Carla Pontes, «O Mar em Mim», num momento que contará com vários músicos convidados.

Após diversos anos em projetos no âmbito da música clássica, Carla Pontes lança o seu álbum a solo com 12 temas inéditos de casta portuguesa.

2022 é o ano em que a cantora assume a sua narrativa de emoções e nostalgias, numa estética neo-fadista, com vários travos da «world music» e um toque contemporâneo com elementos de eletrónica. No entanto, continuam presentes os instrumentos clássicos, como é o caso do piano e violoncelo.

«O elemento Mar é a poética central do disco. Os embarques e desembarques de histórias e destinos, num mar sonoro que nos leva e nos devolve, enrolados pela espuma dos sonhos cristalinos…», pode ler-se na sinopse.

A entrada é gratuita, e os interessados em assistir a este concerto podem reservar lugar online, aqui.