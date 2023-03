A instalação do Centro Interpretativo dos Descobrimentos na Caravela Boa Esperança vai ser inaugurado dia 21 de março, em Lagos.

Uma verdadeira viagem a bordo da história dos Descobrimentos Portugueses é o objetivo do Centro Interpretativo da Caravela Boa Esperança e dos Descobrimentos Portugueses, que será inaugurado na próxima terça-feira, 21 de março, às 15h30, no Cais da Ribeira de Bensafrim, em Lagos.

A cerimónia contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, e do presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, e incluirá animação de época e uma visita à embarcação agora transformada em Centro interpretativo.

A intervenção na Caravela Boa Esperança está integrada na candidatura EXPLORATERRA, cofinanciada pelo programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP).