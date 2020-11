A candidatura de Faro2027 desafiou profissionais de marketing e comunicação a desenvolver a estratégia de comunicação do projeto.

A Faro2027, Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura, criou um grupo de trabalho de profissionais de marketing e comunicação da região do Algarve com o objetivo de desenvolver a estratégia de comunicação da candidatura de forma participada.

Com este projeto, visa a candidatura mobilizar e envolver o maior número de pessoas no processo que levará à entrega do primeiro Bid Book no último trimestre de 2021.

Com o mote «Profissionais de Marketing e Comunicação são Rockstars» este grupo reuniu pela primeira vez este mês, num workshop onde foi debatida a pegada digital de Faro e do Algarve, bem como questões identitárias da região, com o objetivo de criar um léxico visual para a candidatura.

A equipa responsável pelo desenvolvimento da candidatura Faro2027, pretende desenvolver várias sessões de trabalho com este grupo de profissionais, apostando numa evolução orgânica do mesmo ao longo de todo o processo.

Esta primeira sessão de trabalho decorreu no lobby do Teatro das Figuras, em Faro.

Numa primeira parte, mais expositiva, o grupo ficou a saber mais sobre o processo de candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027, sendo que na segunda parte da sessão os profissionais presentes dividiram-se em pequenos grupos para debater a perceção externa que existe de Faro e do Algarve.

«Consideramos que o objetivo de mobilização e envolvimento de profissionais de marketing e comunicação no processo de Candidatura de Faro a Capital da Cultura 2027 foi alcançado neste primeiro encontro e estamos certos de que o grupo está motivado para continuar a participar de forma ativa. Além disso, existem outros profissionais interessados em participar e que não conseguiram estar presentes neste encontro mas com os quais serão partilhados os resultados do mesmo, bem como novos desafios acerca da estratégia de comunicação da candidatura» comenta Bruno Inácio, coordenador da Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027.