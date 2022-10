CAMP’22 junta artes e música no Morgado do Quintão

CAMP’22 assume-se como um não-festival numa vinha algarvia com concertos, workshops, provas e conversas intimistas.

O Morgado do Quintão, a propriedade vitivinícola localizada no concelho de Lagoa que desde a sua fundação pelo Conde de Silves em 1810 ainda se mantém na família, acolhe um evento/ encontro entre música e cultura, de dia 7 a 9 de outubro.

As portas abrem todos os dias às 14h00 e as atividades que integram o CAMP’22 têm início às 15h00, proporcionando o acesso dos visitantes a uma programação cultural que se prolonga até à noite, altura em que sobem ao palco Carminho (dia 7), Bruno Pernadas (dia 8) e Mário Laginha (dia 9).

Na sexta, antes da abertura do recinto, Carminho irá receber um grupo de alunos da Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira (ESPAMOL) para uma conversa sobre música, a carreira da fadista e os sonhos que a movem.

No sábado, após o concerto, Bruno Pernadas será o anfitrião.

Por fim, Mário Laginha dará uma aula aberta a estudantes da Agrupamento de Escolas da Bemposta, de Portimão, na tarde de domingo.

Ao longo dos três dias de evento, a programação começa com conversas com convidados sobre o tema «Terra, sentido e beleza», entre as 15h00 e as 18h00, sob a forma de palestras, trocas de ideias informais ou conversas intimistas.

Nas primeiras duas noites de evento, após os concertos, haverá ainda debates junto à fogueira, para quem quiser ficar a partilhar experiências pela noite dentro.

Haverá também provas de vinhos da casa conduzidas por Joana Maçanita (dias 7 e 8) e Filipe Caldas de Vasconcellos, responsável pelo Morgado do Quintão e fundador do CAMP (dia 9).

A programação inclui ainda workshops de cerâmica, madeiras recicladas e ecologia que acontecem no antigo lagar, a ser desenvolvido em parceria com o Loulé Design Lab.

O CAMP’22 realiza-se em estreita parceria com a Câmara Municipal de Lagoa, que assume um papel de relevo ao apoiar projetos que têm como ambição contribuir para o desenvolvimento sociocultural do concelho.

O passe de três dias (150 euros), os bilhetes diários (75 euros) ou apenas a entrada para os espetáculos à noite (40 euros), estão disponíveis para compra no site do evento ou na Blueticket.

Há bilhetes a preços especiais para os residentes no concelho de Lagoa, portadores do Passaporte Cultural e jovens até aos 25 anos com um desconto de 50 por cento.