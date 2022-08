«Calçadas 2022» volta a levar a arte às ruas de São Brás de Alportel

No próximo domingo, dia 14 de agosto, o «Calçadas, A arte sai À Rua» volta a invadir de cultura e animação as ruas e ruelas do Centro Histórico de São Brás de Alportel.

Os visitantes do «Calçadas» poderão contar, partir das 20h00 do próximo domingo, com momentos de dança, artes plásticas, artesanato, animação de rua, fotografia, literatura, petiscos, street food e outras manifestações de arte pelas ruas de São Brás de Alportel.

Pelas ruas será possível encontrar os murais que as anteriores edições desta iniciativa foram deixando. Para este ano, a artista plástica Jacqueline de Montaigne vai trabalhar ao vivo na criação do mural desta edição.

O palco da Vila Adentro vai receber as atuações de Bite The Blue Lemon e La Plante Mutante, enquanto o palco do Adro da Igreja é animado pela Escola Municipal de Dança e pelo Grupo de Dança Urban Xpression, dando lugar ao fado com Ricardo Martins, Nuno Martins, Arnaldo Santos, Amabélio Pereira e Beatriz e ainda pelos Braza Doirada.

Pelo palco «À do Calçadas» passam os What Billie Whispered (tributo a Billie Holiday) e o DJ Narra.

A Biblioteca Municipal também abrirá as suas portas nesta noite, com sessões de contos apresentadas pela contadora de histórias Tixa (Patrícia Amaral). No palco da Calçadinha estará Fernando Guerreiro com as suas «Histórias D’Arrepiar».

Este evento tem entrada gratuita e conta com atividades para toda a família, convidando a «desfrutar a arte a cada passo nas calçadas do centro histórico são-brasense», segundo o município.

A iniciativa está integrada no Plano de Revitalização do Centro Histórico, promovido pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com colaboração da Comissão Organizadora Calçadas, um grupo informal da comunidade são-brasense.