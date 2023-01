Bumba na Fofinha vai «Suar do Bigode» em Albufeira

Mariana Cabral, mais conhecida como Bumba na Fofinha, sobe ao palco do Palácio de Congressos do Algarve este sábado.

A humorista portuguesa Mariana Cabral, mais conhecida como Bumba na Fofinha, sobe ao palco do Palácio de Congressos do Algarve este sábado, 14 de janeiro, com o seu solo de comédia stand-up «Suar do Bigode».

Em «Suar do Bigode», Bumba na Fofinha adiciona às aventuras do seu quotidiano todas as peripécias de uma nova fase da sua vida, a maternidade, numa atuação que promete fazer as delícias e fazer rir toda a audiência.

O espetáculo, que já passou por Coimbra, Guimarães e Funchal, e que em 2021 esgotou todas as salas por onde passou, chega agora à região algarvia, ao Palácio de Congressos – complexo pertencente à unidade hoteleira NAU Salgados Palace, localizada na Herdade dos Salgados, em Albufeira.

A atuação deste sábado tem início agendado para as 21h30. É possível adquirir bilhetes para «Suar do Bigode», de Bumba na Fofinha, com preços entre os 22 e os 25 euros.

Sinopse

«Para Bumba é hora e meia de sossego. Um abençoado intervalo entre mudar fraldas radioativas, levar com graffiti de sopa na cara e querer abater os Caricas com um cutelo do talho. Atentem: é o mesmíssimo espetáculo Suar do Bigode, mas já sem uma barriga do tamanho de Saturno e com algumas partes devidamente atualizadas ao novo estado civil de refém de uma microditadora no Clariquistão. O bigode, esse, está mais húmido e farfalhudo que nunca».

«Pode ser incrível como pode ser uma desgraça – a tender fortemente para a última opção, porque não se prega olho há 6 meses – mas em qualquer dos casos não haverá devolução de dinheiro porque a Bumba precisa dele para alimentar a cachopa e as papas são caras».