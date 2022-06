Bruno Gonçalves mostra os «EXTREMUS» do Planeta em Ferragudo

Exposição «EXTREMUS -Um Olhar Fotográfico pelos Extremos do nosso Planeta!», de Bruno Gonçalves, vai estar patente em Ferragudo.

A mostra inaugura na segunda-feira, dia 4 de julho, às 18 horas na Casa do Real Compromisso Marítimo, em Ferragudo.

Bruno Gonçalves, engenheiro do Ambiente de profissão, residente em Silves e apaixonado pelos fenómenos extremos da atmosfera, começou a fazer registos fotográficos de algumas trovoadas no Algarve há alguns anos e, hoje em dia, visita outros territórios em busca das tempestades mais severas do planeta, nomeadamente no conhecido Tornado Alley nos Estados Unidos da América, bem como por vulcões e outros locais intensos do Planeta.

«As dinâmicas do nosso Planeta, seja na atmosfera, seja em vulcões ou noutros locais igualmente poderosos, podem gerar, ao mesmo tempo, imagens com uma beleza inigualável mas destruidora. EXTREMUS pretende mostrar esse lado mais intenso, mas belo, do poder da Terra, aos olhos de um fotógrafo de tempestades e eventos severos».

A exposição estará patente de 5 a 29 de julho, todos os dias úteis, das 16h00 às 22h00.