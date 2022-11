Brunch da serra algarvia nos Mercadinhos na Aldeia de Odeleite

Os Mercadinhos na Aldeia, que animam as manhãs do primeiro domingo de cada mês em Odeleite, promovem um brunch serrano.

Num ambiente pitoresco e genuíno, que é Casa de Odeleite, uma mesa recheada de coisas boas e de sabores tradicionais do interior da serra algarvia, é a proposta da autarquia de Castro Marim.

O menu inclui uma grande variedade de clássicos, como as fatias douradas, as migas, o queijo fresco com pão caseiro ou os enchidos, devidamente acompanhados por café, chá ou sumos naturais com fruta da época, sem esquecer a doçaria típica que vai atravessando as diferentes estações do ano.

Tudo isto para ser desfrutado ao som da música popular proporcionada pela animação dos Mercadinhos na Aldeia, uma iniciativa que tem levado cada mais dinamismo a esta aldeia do interior do concelho castromarinense.

Para provar este brunch, que tem um custo de 15 euros por pessoa, deverá efetuar a sua reserva por telefone (281 510 740).

Os Mercadinhos na Aldeia» são também uma forma de promover e valorizar os recursos e produtos locais e a valiosa herança imaterial da serra algarvia, que se tem vindo a perder, no campo das tradições e do saber fazer.