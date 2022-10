Bibliotecas Municipais do Algarve vão continuar a disponibilizar gratuitamente acesso a jornais e revistas através do serviço PressReader.

Os leitores da Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Algarve (BIBAL) vão poder continuar a usufruir de acesso gratuito a mais de 7000 publicações online.

A renovação do contrato, para a disponibilização deste serviço inovador, representa um investimento de 20 mil euros e foi aprovada na Reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve.

Os leitores da BIBAL vão continuar a ter à disposição o serviço PressReader, uma plataforma digital que dá acesso a jornais e revistas online.

São mais de 7000 publicações nacionais e estrangeiras que, através deste serviço inovador e gratuito, podem ser lidas no momento ou descarregadas para uma leitura posterior.

Ainda que o serviço seja recente nas bibliotecas do Algarve (a sua disponibilização, em todas as bibliotecas municipais, aconteceu em janeiro deste ano), os números são demonstrativos da adesão que está a ter, já que até ao início de setembro mais de 2500 utilizadores tinham lido mais de 1,5 milhões de artigos, de mais de 58 mil títulos.

Verifica-se, também, uma utilização diária e constante por parte dos utilizadores e um tempo médio de utilização por sessão de 10 minutos.

Os autarcas do Algarve mantêm a convicção de que esta iniciativa universaliza e democratiza o acesso à informação e ao conhecimento, incentivando, simultaneamente, à leitura, pelo que decidiram, na Reunião do Conselho Intermunicipal de 7 de outubro, aprovar a renovação deste serviço, garantindo, assim, a disponibilização do PressReader na rede de bibliotecas municipais pertencentes à BIBAL (à excepção de Aljezur, município que ainda não tem Biblioteca).

O PressReader é uma plataforma digital, distribuída em Portugal pela WECUL, que disponibiliza o acesso direto e integral a mais de 7000 publicações (jornais e revistas), nacionais e estrangeiras, logo que publicadas e acessíveis aos leitores inscritos em cada Biblioteca, dentro ou fora destas, por computador ou em dispositivos móveis.

O acesso à plataforma é possível de várias formas, com as credenciais de utilizador da biblioteca. Toda a informação é disponibilizada em cada uma das bibliotecas municipais.