Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes celebra 28 anos no dia 6 de novembro com feira do disco, lançamento de livro e leituras encenadas.

A Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão vai assinalar o 28º aniversário de muitas histórias ao serviço da comunidade portimonense, no sábado, dia 6 de novembro.

Para o efeito está preparado um programa que inclui feira do disco, mostra de máquinas de escrever antigas, lançamento de livro e leituras encenadas de duas obras literárias.

Ao longo do dia, entre as 10h00 e as 19h00, decorre no pátio exterior uma feira do disco com diversas peças de memorabília, entre LP e singles, em paralelo com uma mostra de máquinas de escrever antigas.

Pelas 18h00 será lançado na sala polivalente a edição em banda desenhada «A Lenda de Adora», com a presença do autor, o ilustrador portimonense Tiago da Silva, que falará sobre aventuras e fantasias num mundo onde a magia, os mitos e a lendas se combinam.

Nesta data especial, a Biblioteca aniversariante também acolherá duas leituras a cargo da Companhia Cepa Torta, que às 16h00 encenará a obra «Um pássaro e uma cabeça», de Manuel António Pina, destinada a crianças dos 6 aos 12 anos, estando prevista para as 21h00 a leitura interpretada de «Bilingue», da autoria de José Maria Vieira Mendes, com direção a cargo de Filipe Abreu e Miguel Maia e interpretação de João Cachola, Luís Moreira, Leonardo Garibaldi, Miguel Feraso Cabral e Patrícia Deus.

Experiências e saberes partilhados

Em 28 anos de funcionamento ininterrupto, a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gome promoveu inúmeras iniciativas dirigidas a um público de todas as idades, nas quais foram partilhadas experiências e saberes entre gerações, sob inspiração de escritores e livros de referência.

Além dos serviços habituais de consulta local de documentos, jornais, publicações de carácter periódico e internet, ou dos empréstimos domiciliários, a Biblioteca Municipal de Portimão possui um valioso fundo documental, que incide sobretudo na região algarvia e nas suas gentes e assinala várias efemérides como o Natal, a Páscoa, o Halloween, o Dia do Pijama, o Carnaval e a Hora do Conto com a comunidade escolar.

Com mais de 18.000 utilizadores inscritos, presta apoio às 16 bibliotecas escolares do concelho, tendo por missão promover e desenvolver serviços e atividades diversificadas que contribuam para o acesso livre da comunidade ao conhecimento, à cultura e à informação.

Nestas quase três décadas, passaram por este espaço cultural destacadas personalidades, de José Saramago a Lídia Jorge, sem esquecer Álvaro Cunhal, Ernâni Lopes, Pepetela, José Fanha, Fernando Rosas, Daniel Sampaio, Glória Marreiros, Gonçalo Ribeiro Teles, Isabel Alçada, Manuel Alegre, Mia Couto, José Eduardo Agualusa e tantos outros.