Biblioteca de Portimão aborda obra literária de Lídia Jorge em conferência

Atividade será conduzida por Conceição Brandão.

A Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, será palco, no dia 14 de maio, sábado, às 18h00, da conferência «Entre o silêncio e a fulguração da palavra em Lídia Jorge», dinamizada por Conceição Brandão, estando também prevista a presença da escritora algarvia.

Segundo a conferencista, «na literatura portuguesa contemporânea, Lídia Jorge afirma uma trajetória cujo lastro luminoso é portador de uma capacidade singular de dialogar em simultâneo com a imensidão do cosmos e com o espaço singular do homem, confirmando um propósito de uma demanda infinita na busca das palavras capazes de traduzir o mundo».

«Cremos que será esta busca obsidiante que convida ao decalque do sofrimento humano, da injustiça, da invisibilidade, do sacrifício e da esperança (esta que sempre abre um rasgo redentor na sua obra), denominadores que entendemos serem cruciais para a interpretação da mundividência da obra jorgiana», afirma Conceição Brandão, para quem Lídia Jorge «será sempre uma escritora que faz circular um discurso em batalha com os desvios da sociedade, gesto carregado de riscos, mas apenas porque é imensa a sua capacidade de efabulação argumentativa».

Nesse sentido, a conferência do próximo dia 14 de maio «centrar-se-á nos dois romances que se constituem marcos de início e de fim de um ciclo de esperança no universo literário de Lídia Jorge: O Dia dos Prodígios (1980) e Os Memoráveis (2014)», a partir de onde Conceição Brandão criará «um espaço à análise de outras obras da autora, nomeadamente, O Jardim Sem Limites (1995), O Vale da Paixão (1998) e O Vento Assobiando nas Gruas (2002)», sublinhando «a dimensão corpórea e silenciosa da palavra como meio de Lídia Jorge se debruçar sobre o outro e sobre o mundo, bem como a tragicidade da existência humana abaulada no sacrifício, entendido como a catarse imprescindível na sobrevivência diária aos desentendimentos humanos».

Conceição Brandão é doutorada em Literatura Portuguesa pela Universidade Católica Portuguesa, tendo centrado o seu trabalho de dissertação na obra de Lídia Jorge. É ainda investigadora do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos em Literatura portuguesa, na instituição onde se doutorou. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas e é Mestre em Línguas, Literaturas e Culturas pela Universidade de Aveiro, tendo passado, desde há alguns anos, a dedicar especial atenção à obra de Lídia Jorge, através de diversas edições e com a participação em colóquios e conferências, quer no país, quer no estrangeiro.