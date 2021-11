Biblioteca de Faro estreia curta-metragem de Hernâni Duarte Maria

Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa acolhe no próximo dia 7 de dezembro, terça-feira, às 21h00, a estreia nacional da curta-metragem Último Silêncio – Ela quer escapar, realizada por Hernâni Duarte Maria.

O filme, protagonizado por Ana Oliveira e António Gambóias, conta-nos a jornada de Maria em busca da sua paz, de um pouco de conforto no seu mundo, que sabe que nunca encontrará sua casa.

Hernâni Duarte Maria é natural de Lagos e fundador da Paradoxon Produções, uma produtora de cinema independente que teve início em 1997, e que mantém o seu objectivo de fazer cinema «numa região onde a produção cinematográfica é praticamente inexistente».

Nesse «árduo caminho, com poucos ou nenhuns apoios», já conta com cerca vinte curtas-metragens produzidas, e tem conquistado prémios em vários festivais em Portugal e no estrangeiro.

A sessão contempla a projeção do filme , o making of do mesmo e a estreia do videoclipe Último Silêncio, seguindo-se uma palestra sobre violência doméstica pela coordenadora do programa da ARS Algarve.

Último Silêncio – Ela quer escapar é uma película realizada por Hernâni Duarte Maria, que assina também a direção de atores, de fotografia e montagem. Tem argumento de André Luís, música original de Iládio Amado e som de Mário Estevam e conta com o apoio oficial e institucional da Administração Regional de Saúde do Algarve.