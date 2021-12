«Bezarranha» acaba no Algarve após apoiar 700 profissionais da cultura

O projeto «Bezarranha – Há ventos que vêm por bem!», termina na quinta-feira, em Aljezur, após 180 iniciativas, que permitiram apoiar 700 profissionais da cultura.

Constituído pelos 16 municípios da região, a Direção Regional de Cultura e agentes culturais do Algarve, esta programação cultural em rede resultou de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) ao Programa Operacional Regional do Algarve (CRESC Algarve 2020), aprovada a 30 de dezembro de 2020, contou com um orçamento de 800 mil euros e conseguiu chegar a «milhares de pessoas», ainda segundo a AMAL.

«Com o mote ‘há ventos que vêm por bem’, ao abrigo deste projeto, realizaram-se 180 iniciativas e mais de 20 itinerâncias entre municípios. Feitas as contas, Bezaranha permitiu apoiar 700 profissionais da área da cultura e chegou a milhares de pessoas presencialmente e ‘online’», destacou a AMAL em comunicado.

A mesma fonte lembrou que o projeto, realizado «entre abril e dezembro», criou uma «programação que incluiu um conjunto de iniciativas e eventos culturais que chegaram a todos os concelhos algarvios», e apoiou “os artistas locais», que era um dos seus «principais objetivos».

«Foi um vendaval (expressão popular para Bezaranha) que trouxe ânimo ao setor cultural da região», referiu ainda AMAL, lembrando que o programa nasceu da «necessidade de concretizar um projeto conjunto na área cultural» que abrangesse os 16 municípios do distrito de Faro, no âmbito de um «contexto social e económico provocado pela pandemia» de covid-19.

A AMAL considerou ainda que, «além do apoio aos artistas locais», a programação realizada desde abril permitiu «potenciar o património natural e edificado (monumentos, locais históricos e emblemáticos) do Algarve» e «realizar pelo menos 60% dos eventos ao ar livre», assim como «concretizar itinerâncias entre municípios».

Para o presidente da AMAL, António Pina, «este foi na realidade um primeiro passo e um passo importante nesta área», mas o objetivo é conseguir que «o próximo Programa Operacional traga mais recursos para poder continuar a apoiar o setor cultural» algarvio.

O «Bezarranha» termina na quinta-feira, em Aljezur, com a iniciativa «Por Entre Saberes e Sabores Vicentinos», na qual será feita a «confeção da tradicional Couvada de Aljezur», que «antigamente era degustada nas mesas do concelho durante a quadra festiva» do Natal, ao som da acordeonista Rita Melo, recordou ainda a AMAL.

A mesma fonte referiu ainda que esta última iniciativa do programa cultural que animou o Algarve nos últimos nove meses vai ser «gravado e passado posteriormente no facebook do Bezaranha e do município de Aljezur».