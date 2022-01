Ben Helmink mostra «Mundos Antigos» em Albufeira

Ruínas estáticas de Pompeia, Cuzco e a pré-histórica Stonehenge surgem numa dinâmica de natureza viva na exposição de pintura «Mundos Antigos».

A exposição «Mundos Antigos», de Ben Helmink, estará patente na Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira, entre os dias 4 e 26 de fevereiro. É constituída por um conjunto de pinturas a óleo e acrílico com estrutura de areia, inspiradas na arquitetura antiga da Grécia e da Itália romana.

«Cada pintura conta a sua própria história, o que expressa a minha conexão e fascínio pelo Mundo Antigo», refere o artista holandês Ben Helmink, que sublinha ainda «a divisão de algumas pinturas em três partes – os trípticos – causam uma tensão extra que procuro».

Ben Helmink nasceu na Holanda e desde a sua infância é apaixonado pela pintura e pelo desenho. Trabalhou na Gerrit Rietveld Academy, em Amesterdão, e estudou História da Arte e Educação Artística.

Vive no Alentejo desde 2006, perto de Santa Clara-a-Velha, e no seu atelier «Monte das Moradias» expressa vários temas como as paisagens alentejanas, a Música e a Dança.

A maior parte das exposições estiveram no Algarve e em Lisboa, mas também são objeto de interesse por galerias da Holanda e Espanha.

O artista pinta especialmente o período do Renascimento italiano e a arquitetura antiga da Grécia, numa série de pinturas expostas com o título «Mundos Antigos». A técnica utilizada na sua Arte é reconhecida especialmente pelo uso de areia e ardósia.

Para todos os interessados em aprender a pintar com essa estrutura única, o atelier «Monte das Moradias» organiza workshops no estúdio e no Country Hotel junto à Lagoa de Santa Clara. A maior parte das obras encontra-se em exposição permanente no Santa Clara Country Hotel.

A exposição conta também com uma instalação da autoria de Sonia Cabañas, intitulada «Dirigida ao pólen» e constituída pelos seguintes trabalhos: Cisne (papel), Pato (papel), Coruja (papel), Flor (papel), Pássaros (barro com pedras – técnica mista).

A artista é natural do México, tendo estudado pintura e desenho em cursos livres na Escola Nacional Autónoma de Artes Plásticas «Academia de San Carlos», da Universidade Autónoma do México. Atualmente reside no Algarve.

A sua arte envolve todas as técnicas da pintura e do desenho, incluindo a cerâmica e o papel marché. É membro da associação de artistas da Peace and Art Society de Portugal. Foi membro da Associação Internacional ArtNations e.V. de Munique, Alemanha.

É co-curadora executiva das exposiçôes de Portugal e Espanha da GAPI – Gogyoshy Art Project Internacional da Holanda. É membro especialista da subcomissão da Comissão Arte e Cultura e Desenvolvimento na Coreia do Sul, bem como membro especialista da arte digital do comité de Arte da Federação Internacional de Cultura e da Arte desse país.

Já exibiu o seu trabalho artístico, individual e coletivamente, em países como o México, Portugal, Brasil, Espanha, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Itália, Finlândia, Alemanha, Coreia do Sul, Irão, República do Norte da Macedónia Turquia, Argentina, Japão, Arménia, Sérvia, Estados Unidos da América, Nepal, Peru, Índia, Marrocos e Singapura.

Estas exposições podem ser vistas de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. A Galeria de Arte Pintor Samora Barros encerra aos sábados, domingos e feriados.