Banda da Armada e Nuno Guerreiro dão concerto único hoje em Faro

Marinha Portuguesa, através da Banda da Armada, comemora o seu dia com um concerto de Nuno Guerreiro, esta noite, ao ar livre.

O cantor Nuno Guerreiro, oriundo do Algarve, junta-se assim à Banda da Armada para assinalar também musicalmente a primeira vez que o Dia da Marinha se celebra em Faro, hoje, dia 20 de maio, às 21h30, no Jardim Manuel Bivar, em Faro.

O alinhamento do concerto promete ir ao encontro de todas as gerações com clássicos nacionais, internacionais e outras surpresas.

A existência da Banda da Armada remonta ao século XVIII e a partir daí, no seu percurso, já foi agraciada com diversas distinções nomeadamente com a Medalha de Ouro de Serviços Distintos e Prémio Identitas Mare.

O seu trabalho é de grande interesse público, pois além do âmbito militar também tem uma presença notória na cultura, tendo realizado diversos concertos por todo o território português e no estrangeiro.

A composição orgânica é composta por alguns dos melhores instrumentistas de Portugal e nas funções de Maestro e Chefe da Banda da Armada Portuguesa, destaca-se o Capitão-de-fragata, Délio Gonçalves.

O concerto do Dia da Marinha no dia 20 de maio constitui assim uma oportunidade única que promete proporcionar ao público um momento inesquecível nestas celebrações. A entrada é livre.