Banda algarvia M.E.D.O. lança o seu terceiro álbum em fevereiro

A banda algarvia de Punk/Hardcore M.E.D.O. vai lançar o seu terceiro trabalho de originais no próximo dia 1 de fevereiro.

O disco, intitulado «Monopólio da Violência», foi gravado e misturado por Carlos Rocha no Eyeball Studios, em Loulé, com edição a cargo de duas editoras: Raging Planet, de Lisboa, e Raising Legends, do Porto.

Do novo álbum foram já extraídos dois singles: «Música de Embalar» e «Cadáver». Segundo a banda, as reacções do público «superaram todas as expectativas e contribuíram, ainda mais, para a vontade de regressar aos palcos de uma das mais activas bandas farenses dos últimos anos».

Entre os meses de março e maio de 2020, enquanto o estado de emergência e confinamento obrigatório eram já uma realidade em território nacional, a banda compôs um disco novo, via online, cujas gravações tiveram início durante o verão do mesmo ano.

Entre os 10 temas originais, «Monopólio da Violência» conta com a participação de convidados como RealPunch (Tribruto), Rui Correia (Grankapo), Dice (Steal Your Crown) e Lekas (Neighborz), entre outros.