Balsa é tema de webinar «em busca das origens do Algarve»

No âmbito do projeto «Balsa – em busca das origens do Algarve», será realizado um webinar nos dias 27 e 28 de janeiro, entre as 10h00 e as 11h30.

Durante as duas sessões serão abordados diferentes aspetos relacionados com a metodologia, desafios e resultados das investigações arqueológicas realizadas e em curso sobre a antiga cidade romana de Balsa, no concelho de Tavira.

Participam nesta iniciativa os investigadores Cristina Teté Garcia (Direção Regional de Cultura do Algarve), Celso Candeias (arqueólogo do município de Tavira), Miguel Ramos, Maria João Valente, Luís Filipe Oliveira (investigadores da Universidade do Algarve) e também o responsável pelo projeto Balsa, o professor e arqueólogo João Pedro Bernardes, arqueólogo e professor do Departamento de História Arqueologia e Património da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (UAlg).

O webinar será desenvolvido através da plataforma ZOOM, sendo dirigido ao público em geral.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória aqui.

Após a receção das inscrições, cada interessado receberá, no dia anterior ao webinar, o link de acesso às sessões.

O projeto «Balsa – em busca das Origens do Algarve» é cofinanciado pelo programa operacional do Algarve CRESC 2020 e coordenado pela Universidade do Algarve, tendo como parceiros o Centro Ciência Viva de Tavira, o município de Tavira e a Direção Regional de Cultura do Algarve.

Um dos pontos altos do programa será a divulgação dos resultados das prospeções geofísicas com georadar nos terrenos onde, há 2 mil anos, se edificou a cidade romana de Balsa, em setembro de 2020.

Os interessados também inscrever-se por telefone (281 326 231/924 452 528) ou email (geral@cvtavira.pt).