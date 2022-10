Auditório Municipal de Albufeira repleto de eventos em outubro

O Auditório Municipal de Albufeira abre portas a mais seis momentos culturais para todos os gostos e idades ao longo do mês de outubro.

O programa continua com o Espetáculo Comemorativo do XVII Aniversário da Academia de Dança de Albufeira – FUETE, já amanhã, dia 8 de outubro, às 21h30.

A associação desportiva albufeirense traz a palco o melhor da dança clássica e contemporânea da autarquia garantindo um momento de grande animação. Os bilhetes estão à venda por quatro euros.

No dia 15, é altura de se preparar para rir! Ana Arrebentinha, sobe ao palco do Auditório Municipal para expor todas as questões às quais nenhuma mulher é indiferente e das quais nenhum homem sai como inocente.

A comediante apresenta, às 21h30, o seu espetáculo «Coisas de Mulher», um monólogo intensamente humorístico sobre o universo feminino e onde serão abordados temas como as dietas milagrosas, os filhos, os relacionamentos, as roupas e os casamentos. O espetáculo é para maiores de 16 anos de idade e têm um custo de cinco euros.

No sábado, dia 22, o Auditório recebe Paulinho Lêmos para um concerto tributo a Caetano Veloso. «Leãozinho», «Qualquer Coisa» ou « De Noite na Cama» são êxitos que marcam a carreira de Caetano Veloso e que farão parte do alinhamento do espetáculo, que acontece às 21h30. A entrada é sujeita à lotação da sala e os bilhetes podem ser adquiridos por cinco euros.

A programação do mês encerra, no último fim-de-semana, com o espetáculo multidisciplinar de Luís Pica, «Recreação da Recriação», às 21h30, de 29 de outubro.

A entrada é livre sujeita a lotação da sala.

No domingo, o programa é inteiramente direcionado para os mais novos e para as suas famílias. As cortinas do Auditório abrem-se para o musical infantil «A Quinta do Ó», às 15h30.

O musical infantil, que aborda temas como a sustentabilidade, o respeito, a entreajuda e espírito de equipa e a alimentação saudável, tem um custo de 15 euros.

No último dia do mês, a 31 de outubro, a Associação SOUL apresenta «Circus of Horrors». Uma atuação que celebra o Halloween com os sons e movimentos bem característicos da efeméride. O espetáculo da associação do município acontece às 21h30 e a entrada custa quatro euros.

Os bilhetes para qualquer um destes eventos podem ser adquiridos na Galeria João Bailote, durante os dias úteis, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h00 ou no dia do espetáculo na bilheteira do Auditório Municipal, até 15 minutos antes do início do mesmo. Mais informações pode ser solicitadas por telefone (289 599 645 ou 289 246 948).