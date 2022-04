João de Brito, ator de Faro, interpreta a personagem de Otelo Saraiva de Carvalho, no filme «Salgueiro Maia – O Implicado».

O filme «Salgueiro Maia – O Implicado», com realização de Sérgio Graciano, tem estreia marcada nos cinemas hoje, dia 14 de abril de 2022.

O argumento é de João Lacerda de Matos a partir de uma biografia assinada por António de Sousa Duarte. O filme é protagonizado por Tomás Alves, na pele de Salgueiro Maia, Filipa Areosa, Frederico Barata, entre outros.

A figura do carismático Otelo Saraiva de Carvalho será interpretada pelo ator farense João de Brito, fundador do Lama Teatro. Rodado em 2020, em plena pandemia, e depois de vários adiamentos, os portugueses vão finalmente poder conhecer melhor a história desta figura incontornável.

Segundo a sinopse, «o primeiro retrato, no grande ecrã, daquele que é considerado o herói e o símbolo mais puro do 25 de Abril de 1974. Fernando Salgueiro Maia, o anti-herói não ocasional, produto de uma formação académica e militar, foi um homem que soube pensar o futuro, seguir as ideias, contestando-as, vivendo uma vida cheia, alegre e fértil, solidária e sofrida – se não tem morrido prematuramente aos 47 anos».

«Através de uma abordagem moderna, intimista e emocional» filme «retrata as histórias que ainda não foram contadas sobre o Capitão de Abril. As pequenas revelações que permitem perceber melhor de onde vinha a moderação, a valentia, a educação e a firmeza com que sempre se apresentou publicamente, e que foram a chave para que a Revolução dos Cravos tenha sido como foi. Um filme que revela o outro lado de uma personagem mítica e que presta homenagem ao homem, ao estudante, ao militar, ao pai, ao amigo e ao ímpar militar de Abril».

O filme está classificado como drama, dura 104 minutos e conta com a distribuição da Cinemundo.