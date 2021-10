Artistas Unidos mostram a «Morte de um Caixeiro Viajante» no TEMPO

Com encenação de Jorge Silva Melo, «Morte de um Caixeiro Viajante», de Arthur Miller, é a grande produção que os Artistas Unidos trazem ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão no sábado, dia 16 de outubro, às 21h00.

Estados Unidos, anos 1940. Willy Loman quer dar o mundo aos seus filhos, quer que o conquistem.

Depois de 34 anos a trabalhar como caixeiro viajante, vê os seus sonhos desvanecerem-se, perdendo o chão e, consequentemente, a noção de realidade.

Em Morte de um caixeiro viajante, assiste-se a uma tragédia moderna do cidadão comum, que encontra na impotência do fracasso a derradeira violência.

Escrita por Arthur Miller no imediato pós-guerra, chega e depois da estreia em Lisboa, chega ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão a peça «Morte de um Caixeiro Viajante» pelos Artistas Unidos.

É «um sentido requiem por uma sociedade que se baseia no triunfo individual». Um dos retratos mais magoados do Sonho Americano, numa encenação de Jorge Silva Melo, que conta com Rita Lopes Alves (cenografia e figurinos), André Pires (som) e Pedro Domingos (luz).

«É tão bom voltar àqueles autores que foram abrindo caminhos inesperados ao teatro. Fizemo-lo com Harold Pinter, fizemo-lo com Pirandello, fizemo-lo recentemente com Tennessee Williams. Tão bom passar uns tempos, uns anos, com o mesmo autor, ver-lhe os recursos, as obsessões, os segredos. E mostrar aos espectadores que o teatro se vai fazendo. Sim, somos herdeiros. Herdeiros daqueles que não se subjugaram a uma lógica do entretenimento nem se resumem a eventos e que obrigaram o palco a ser um lugar de conflito e pensamento. Agora, com Arthur Miller», aponta o encenador.

A peça é uma produção dos Artistas Unidos, com encenação de Jorge Silva Melo, apresentada no âmbito da Rede Eunice Ageas, projeto de difusão de espetáculos produzidos e coproduzidos pelo Teatro Nacional D. Maria II.

os ingressos podem ser adquiridos na bilheteira do TEMPO, de terça-feira a sábado entre as 13h00 e as 18h00, e nas noites do espetáculo até ao seu início. Estão também à venda online na BOL e nos locais habituais aderentes da BOL, como FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.