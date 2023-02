Arte «por um ambiente de paz» na Galeria da Praça do Mar em Quarteira

«Por um Ambiente de Paz» é a exposição de artes plásticas que vai estar em exibição na Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira.

O Conselho Português para a Paz e Cooperação, em parceria com a Peace and Art Society e o apoio do Município de Loulé, apresenta «Por um Ambiente de Paz», uma exposição de artes plásticas que vai estar em exibição na Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira, de 16 de fevereiro a 3 de março.

Entre 2018 e 2021, o Conselho organizou várias exposições no Algarve, intituladas «Artistas pela Paz» e «Pela Paz, contra as armas nucleares», em que foram apresentadas imagens que procuravam sensibilizar para os perigos das armas nucleares.

Este ano, com o título «Por um Ambiente de Paz», decorre mais um ciclo de exposições que se iniciou na Biblioteca da Universidade do Algarve, no dia 15 de setembro, e que vai estar agora no concelho de Loulé, na cidade de Quarteira.

Desta vez, as obras expostas procuram sensibilizar para as questões ambientais e para a importância da preservação da natureza. Isto através de um ambiente de paz consigo próprio, com os outros e com a natureza.

Esta iniciativa pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

A inauguração está marcada para as 18h00 do dia 16.

O Conselho Português para a Paz e Cooperação tem como fim contribuir, através da mobilização da opinião pública, para a defesa da Paz, da segurança e da cooperação internacionais, e para a amizade e solidariedade entre os povos, de harmonia com o espírito da Carta das Nações Unidas.

Enquanto movimento de opinião pública nacional, o CPPC procura interpretar as aspirações dos portugueses empenhados na luta pela paz, pelo respeito dos direitos humanos e dos povos, pelo desenvolvimento e o desanuviamento, tem tido ao longo dos anos, um papel primordial em importantes realizações nacionais e internacionais.