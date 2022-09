Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve mostra «A Pandemia pelo Olhar dos Cuidados de Saúde».

A exposição de fotografia «A Pandemia pelo Olhar dos Cuidados de Saúde», organizada pela Administração Regional de Saúde do Algarve, procura retratar os momentos vividos nas unidades do Serviço Nacional de Saúde da região, ao longo de mais de dois anos de pandemia de COVID-19.

A inauguração será no próximo dia 16 de setembro, no Mar Shopping Algarve, em Loulé, e os trabalhos ficarão expostos até dia 29 de setembro.

Este retrato fidedigno do que foram estes tempos de pandemia acaba por adquirir o formato de uma reportagem fotográfica e tem a particularidade de nascer pela lente de dois profissionais de saúde – Miguel Gonçalves, fotógrafo e enfermeiro no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (Unidade de Faro), e Lília Nunes dos Reis, fotógrafa por paixão e enfermeira especialista em Enfermagem Comunitária na Unidade de Saúde Pública do Agrupamento dos Centros de Saúde Algarve I – Central.

Pelo olhar da lente de Miguel Gonçalves somos transportados para o interior da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Faro (UCI), por onde passaram os doentes com situação médica mais preocupante.

Por outro lado, a enfermeira Lília Nunes Reis faz-nos recordar todo o processo desenvolvido numa linha de proximidade com o utente – a realização de testes para detecção do vírus, o «novo» quotidiano dos serviços e o processo de vacinação, um dos marcos mais importantes nesta «batalha» contra a COVID-19.

A exposição será inaugurada no dia 16 de setembro, sexta-feira, às 17h00, e integra as comemorações do Dia do Serviço Nacional de Saúde (assinalado a 15 de Setembro). O evento contará com a presença do presidente do Conselho Diretivo da ARS Algarve, Paulo Morgado, em representação do centro comercial Mar Shopping Algarve Paulo Lopes e Virgínia Andrade e ainda os enfermeiros e fotógrafos Miguel Gonçalves e Lília Nunes dos Reis.