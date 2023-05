Arraiais e Marchas Populares regressam a Portimão em junho

Junho traz de volta o brilho, a cor e a animação dos Arraiais e Marchas Populares ao concelho de Portimão.

O mês de junho, que marca o início do verão, vai ser mais uma vez caracterizado em Portimão por momentos de grande animação, pautados pelos desfiles das Marchas Populares e Arraiais, levados a cabo pelo movimento associativo local, celebrando Santo António, São João e São Pedro com bailaricos e muita alegria.

Este ano, a tradição regressa em grande com seis desfiles de Marchas Populares, cinco nas noites de sexta-feira e o outro num domingo, proporcionando pretextos para muita diversão ao longo desta 22.ª edição do evento, que promete contagiar residentes e turistas nas três freguesias do concelho.

Os desfiles contarão com a participação das coletividades de cultura e recreio, como são os casos do Sporting Glória ou Morte Portimonense, Sociedade Recreativa Figueirense e CIRM – Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense, a que se junta a Marcha da Vila de Alvor, organizada pela Junta de Freguesia com recurso ao voluntariado local.

Estão previstos seis desfiles, sempre a iniciar às 22h00, com a seguinte calendarização:

2 de junho – Portimão Arena, com entrada gratuita e levantamento do bilhete na hora;

9 de junho – Polidesportivo da Figueira;

11 de junho – Pavilhão Desportivo de Montes de Alvor;

16 de junho – zona ribeirinha de Alvor;

23 de junho – Praia da Rocha (do Miradouro até à Fortaleza de Santa Catarina, pela Avenida Tomás Cabreira);

30 de junho – Zona ribeirinha de Portimão, na área adjacente à antiga lota.

Referência especial para o desfile de Montes de Alvor, o único marcado para um domingo (11 de junho), e que deverá constituir o embrião para o surgimento nesta típica localidade da freguesia de Alvor de um núcleo de moradores, motivado para celebrar as festas populares de forma regular.

Também o espírito de vizinhança estará bem presente nos festejos dos Santos Populares em Portimão, tendo sido convidados para desfilar três coletividades de concelhos vizinhos, como são os casos da Marcha da Associação Grupo de Amigos da Pedreira (Silves), Marcha do Clube Desportivo de Odiáxere (Lagos) e Marcha do Clube de Futebol «Os Estombarenses» (Lagoa).

No total, estarão envolvidos mais de mil participantes, entre marchantes, coreógrafos e figurinistas, que vestem o espírito do associativismo e dão largas à imaginação e ao genuíno sentido popular, evocando temas ligados ao património sociocultural e aos costumes e tradições regionais, ficando a música, mais uma vez, a cargo da Sociedade Filarmónica Portimonense, com o tradicional «Cavalinho».

Arraiais em pleno centro da cidade

Manda a tradição que nas aprazíveis noites de junho se evoquem pelas ruas os Santos Populares com muita música e irresistíveis petiscos, numa fraterna comunhão do espaço público entre os residentes e os visitantes que acorrem à cidade.

Essas manifestações genuínas ganharam ultimamente maior projeção, através dos Arraiais Populares, que decorrem em pleno centro da cidade e já são cartão-de-visita de Portimão.

Com a participação do Sporting Glória ou Morte Portimonense, Clube União Portimonense e Sociedade Vencedora Portimonense, os Arraiais estarão de volta à Praça da República nos sábados 10, 17, 24 de junho e na sexta-feira, dia 30 do mesmo mês, não faltando os ritmos contagiantes e as barraquinhas de comes e bebes, entre as 19h00 e a 01h00.

Para todos os gostos, a animação musical começará a partir das 20h00, com o seguinte programa: dia 10 – Grupo Coral de Portimão e os músicos Nuno e Soraia (21h00); dia 17 – Instituto de Cultura de Portimão e acordeonista Claúdio Rosário (21h00); dia 24 – Grupo de Cante Alentejano dos Centros Comunitários do Município de Portimão e acordeonista Pedro Miguel Silva (21h00); dia 30 – Grupo Coral As Vozes do Glória e acordeonistas Ricardo e Idalécia (21h00).

Festejar em liberdade e democracia

Estão, assim, reunidas todas as condições para o sucesso de mais uma manifestação popular que faz parte incontornável do programa de animação cultural do concelho, como corolário do dinamismo associativo, acarinhado e apoiado pela autarquia local nos limites do possível.

Acresce o facto de que a edição deste ano das Marchas Populares integra a vasta programação preparada pelo Município de Portimão para assinalar meio século de liberdade e democracia, e que se desenvolverá ao longo de um ano cheio de atividades, culminando nas comemorações do 25 de Abril de 2024.

Os festejos são organizados pelo Município de Portimão, em conjunto com as Juntas de Freguesia de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande, contando com o entusiástico empenho das coletividades envolvidas, as quais mobilizam largas centenas de pessoas de todas as faixas etários e quadrantes da sociedade.