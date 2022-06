Arquivo Sonoro Paisagístico do Algarve vai inspirar Braga

Arquivo Sonoro Paisagístico do Algarve (ASPA) estará em destaque no congresso científico «Sound Experiences» em Braga.

Em Braga, participantes de vários países vão discutir o som no congresso científico Sound Experiences: Memory, Creativity and Participation, nos dias 27 e 28 de junho.

Um dos oradores é Carlos Norton, responsável pelo Arquivo Sonoro Paisagístico do Algarve (ASPA), que apresentará a palestra Where to point microphones: a key issue in soundscape recording (Para onde apontar os microfones: uma questão essencial na gravação de paisagens sonoras).

Esta palestra e respectivo artigo científico resultam da longa experiência na construção do ASPA e mais recentemente do Arquivo Sonoro de Castro Marim, que integra o projeto Particular Universal.

O Arquivo Sonoro Paisagístico do Algarve tem sido referência no campo dos arquivos sonoros por ser um dos mais extensos e consistentes arquivos do género e é agora exemplo para a comunidade científica.

Criado por Carlos Norton através da Associação Fungo Azul, o ASPA mantém recolhas de forma contínua desde 2016 com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, ultrapassando já as 400 gravações em toda a região algarvia.

O congresso faz parte do projeto Audire, desenvolvido pela Universidade do Minho.