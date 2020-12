Arquivo Sonoro Paisagístico do Algarve ganha «Movimentos»

Arquivo Sonoro Paisagístico do Algarve (ASPA) ganha «Movimentos» em exposição virtual.

«Movimentos de ASPA» é o nome da exposição de obras sonoras apresentada pela Fungo Azul.

As peças artísticas, da autoria de Carlos Norton, resultam de um trabalho de criação em torno das recolhas do Arquivo Sonoro Paisagístico do Algarve (ASPA), utilizando como matéria prima o som ambiente do Algarve.

O som do mar, dos ribeiros, de carros e comboios até às conversas de café ou brincadeiras no pátio das escolas, são misturados de forma a oferecer a quem ouve um quadro auditivo da região.

Este trabalho criativo surge na sequência de mais um período de recolhas para o ASPA, que conta agora com mais de três centenas de registos sonoros.

«Movimentos de ASPA» é um projeto da Fungo Azul e que conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve.

A exposição inaugura no site da associação Fungo Azul a partir das 21 horas de hoje, segunda-feira, dia 21 de dezembro.